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В Minecraft воссоздали копию замка леди Димитреску из Resident Evil Village

В Minecraft воссоздали копию замка леди Димитреску из Resident Evil Village
Аудио-версия:
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Пользователь Reddit под ником hibreck показал замок Альсины Димитреску из Resident Evil Village, воссозданный в Minecraft. Геймер сделал в песочнице полную копию замка, при этом поработав не только над экстерьером, но и над интерьером.

Какую-то часть блоков реддитор делал сам, однако для генерации большинства объектов он использовал полезные программы World Painter и World Edit. Они особенно помогли в создании окружающего ландшафта, который тоже скопирован из Village. В общей сложности работа заняла у него 140 часов.

Фото: hibreck

Фото: hibreck

Фото: hibreck

Фото: hibreck

В ролике ниже можно увидеть поэтапное воссоздание замка. В конце демонстрируется готовая версия замка со всем внутренним убранством.

Видео доступно на YouTube-канале HiBreck. Права на видео принадлежат HiBreck.

Получить доступ к карте с замком Димитреску пока что могут только подписчики пользователя на Patreon.

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