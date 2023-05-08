В Minecraft воссоздали копию замка леди Димитреску из Resident Evil Village

Пользователь Reddit под ником hibreck показал замок Альсины Димитреску из Resident Evil Village, воссозданный в Minecraft. Геймер сделал в песочнице полную копию замка, при этом поработав не только над экстерьером, но и над интерьером.
Какую-то часть блоков реддитор делал сам, однако для генерации большинства объектов он использовал полезные программы World Painter и World Edit. Они особенно помогли в создании окружающего ландшафта, который тоже скопирован из Village. В общей сложности работа заняла у него 140 часов.
Фото: hibreck
Фото: hibreck
Фото: hibreck
Фото: hibreck
В ролике ниже можно увидеть поэтапное воссоздание замка. В конце демонстрируется готовая версия замка со всем внутренним убранством.
Видео доступно на YouTube-канале HiBreck. Права на видео принадлежат HiBreck.
Получить доступ к карте с замком Димитреску пока что могут только подписчики пользователя на Patreon.
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