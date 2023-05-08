Умер актёр театра и кино Сергей Дрейден

Компания «Интерфакс» сообщила, что на 82-м году жизни умер актёр Сергей Дрейден. Информация поступила от Большого драматического театра имени Товстоногова.

За свою жизнь Дрейден снялся более чем в 60 фильмах, включая такие ленты, как «Русский ковчег» Александра Сокурова, «Фонтан» Юрия Мамина, «Папа» Владимира Машкова, «Подари мне лунный свет» Дмитрия Астрахана.

Сергей — обладатель двух национальных театральных премий «Золотая маска», трёх высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит» и премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника». В 2011 году к 70-летию Дрейдена была приурочена выставка «Моя жизнь в картинках» в галерее «Борей», где 15 лет назад состоялась первая выставка его рисунков.