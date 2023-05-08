Производство «Рыцаря семи королевств» остановлено — приквел «Игры престолов» выйдет позже

Джордж Мартин опубликовал большой пост в личном блоге, где рассказал о своём отношении к забастовке Гильдии сценаристов, которая стартовала 2 мая в США. Писатель полностью поддержал авторов и вспомнил предыдущие протесты, на которых он в том числе присутствовал и сам.
Кроме того, Мартин рассказал и о последствиях для относящихся к нему проектов. Он подтвердил, что забастовка не повлияет на производство второго сезона «Дома дракона», а вот недавно анонсированный сериал «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь» всё же поставлен на паузу. Сценаристы будущего сериала приостановили свою работу и присоединились к протесту.
В конце своего обращения Джордж Мартин ещё раз отметил, что целиком и полностью поддерживает протест, и выразил надежду, что забастовка как можно быстрее закончится в пользу бастующих. В таком случае они смогут вернуться к своей работе на куда более справедливых условиях.
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