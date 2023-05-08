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Анонсирован фильм «Оружейный барон 2» с Николасом Кейджем в роли эмигранта из СССР

Анонсирован фильм «Оружейный барон 2» с Николасом Кейджем в роли эмигранта из СССР
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Кинокомпания Vendome Pictures запустила в производство продолжение криминальной драмы «Оружейный барон». К главной роли в сиквеле вернётся Николас Кейдж, который сыграет постаревшего эмигранта из СССР Юрия Орлова, занимающегося торговлей оружием.

Сюжет второй части посвятят сыну главного героя Антону, которого сыграет Билл Скарсгард («Джон Уик 4»). По сюжету Юрий Орлов неожиданно узнаёт, что у него есть ребёнок, который пошёл по стопам своего отца. Режиссёром второй части выступит Эндрю Никкол, который поставил оригинальный фильм.

«Оружейный барон» вышел в 2005 году и стал одним из самых популярных фильмов с Николасом Кейджем. При этом, несмотря на позитивные рецензии от критиков и зрителей, лента собрала в прокате всего $ 72 млн при бюджете в $ 50 млн.

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