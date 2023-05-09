«Лучший и впечатляющий ремейк Disney»: появились первые отзывы на ремейк «Русалочки»
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До премьеры ремейка «Русалочки» ещё много времени, однако ленту показали прессе в Лос-Анджелесе. Критикам разрешили поделиться первыми впечатлениями от картины, но полноценные рецензии появятся позже.
Судя по первым отзывам, фильм получился не таким плохим, как могло изначально показаться. Критикам понравилась Холли Бейли в роли Ариэль, Урсула в исполнении Мелиссы Маккарти и другие актёры. Также хвалят музыкальную часть ленты и атмосферу и называют фильм лучшим ремейком Disney.
Некоторым критикам атмосфера не показалась такой же сказочной и притягательной, как в оригинальном мультфильме. Ещё ремейк назвали неоднозначным и не особо интересным.
Некоторые из отзывов критиков:
Диснеевская «Русалочка», безусловно, одна из лучших адаптаций компании с реальными актёрами. Холли Бейли передаёт невероятные эмоции от Ариэль. У меня всегда мурашки по коже, когда я смотрю на неё. Урсула Мелиссы Маккарти и Себастьян Давида Диггса крадут каждую сцену.
«Русалочка» — это возможность всем маленьким девочкам мечтать о большем. Холли Бейли — настоящее волшебство, а Давид Диггс — прелесть в роли Себастьяна.
«Русалочка» впечатляющая, но в то же время неоднозначная. Фильм не передаёт волшебство классического анимационного фильма, но в нём есть множество творческих штрихов от Роба Маршалла, которые заставляют зрителей радоваться. Холли Бейли и Мелисса Маккарти великолепны.
Премьера «Русалочки» состоится 26 мая. До России картина официально не доберётся.
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