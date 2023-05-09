Боевик Гая Ричи «Переводчик» и «Восстание зловещих мертвецов» вышли в онлайне

Сегодня в цифровых онлайн-кинотеатрах появилось сразу два неплохих фильма: боевик Гая Ричи «Переводчик» с Джейком Джилленхолом в главной роли и хоррор «Восстание зловещих мертвецов». Ленты уже доступны для онлайнового просмотра.

«Переводчик» вышел в кинотеатрах всего мира 19 апреля — в этот же день состоялась премьера «Восстания зловещих мертвецов». Чуть меньше чем через месяц картины выпустили в цифровых кинотеатрах.

Фильм «Восстание зловещих мертвецов» так и не добрался до России, а вот боевик Гая Ричи выйдет в кинотеатрах 1 июня — прокат будет официальный, а значит, и дубляж лента тоже получила официальный.

Оба фильма получили хорошие оценки от критиков и зрителей, многие рекомендуют их к просмотру.