Suma1L будет играть за китайскую Team Aster до конца сезона

Китайский киберспортивный клуб Team Aster сообщил, что новым мидером состава по Dota 2 станет Сумаил Suma1L Хассан, ранее выступавший за NIgma Galaxy.

Организации договорились об аренде игрока до конца сезона 2023 года. Ранее Suma1L уже представлял Aster на недавнем Berlin Major 2023, временно заменив Чжая Xwy Цзинкая, который не смог получить визу. В итоге команда заняла 7-8-е место, что стало лучшим результатом для команд из Китая.

При этом Сумаил признавался, что не понимает китайских тиммейтов: из-за языкового барьера он общался с ними с помощью отметок на карте и текстовых фраз в чате игры.

Ранее англоязычные игроки не играли в китайских коллективах на постоянной основе.

Состав Team Aster по Dota 2: