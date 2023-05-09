Продажи Horizon Forbidden West превысили 8,4 млн копий

Студия Guerrilla Games в блоге PlayStation объявила, что Horizon Forbidden West по состоянию на 16 апреля разошлась тиражом более чем в 8,4 млн копий. На достижение результата проекту потребовалось чуть больше года.

Общие продажи франшизы превысили 32,7 млн. Guerrilla отметила, что миллионы геймеров по всему миру открыли для себя Horizon благодаря PS Plus.

Фото: Guerrilla Games

Разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку и отметили, что поражены тёплыми словами и энтузиазмом, исходящим от людей.

Мы благодарны сообществу за неизменную любовь и поддержку франшизы. Нам повезло быть свидетелями такой поддержки каждый день: мы делимся фан-артом сообщества и косплеем. Я хочу, чтобы вы все знали — мы поражены вашим энтузиазмом.

Приключения Элой продолжатся в третьей игре — это подтвердила сама Guerrilla Games ещё в конце апреля.

Horizon Forbidden West доступна на PS4 и PS5.