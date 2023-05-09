Street Fighter 6 получит открытую бету на ПК и новых консолях
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Capcom выпустила свежий тизер Street Fighter 6, объявив, что файтинг получит открытое бета-тестирование. Оно пройдёт с 19 по 22 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. Принять участие в бете смогут все желающие.
Участники бета-теста получат доступ к восьми персонажам, шести уровням, игровому хабу и кроссплатформенной игре. Этот бета-тест станет последним перед полноценным релизом.
Видео доступно на YouTube-канале Street Fighter. Права на видео принадлежат Capcom.
Street Fighter 6 — новая часть культовой франшизы. Игра предложит ростер из большого количества героев: как знакомых, так и новых. В целом проект должен стать зрелищнее и масштабнее предшественников.
Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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