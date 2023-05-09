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Netflix выпустил трейлер документального сериала про Конора Макгрегора

Netflix выпустил трейлер документального сериала про Конора Макгрегора
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Netflix выпустил первый трейлер документального сериала McGregor Forever. Он посвящён ирландскому бойцу смешанных боевых искусств и профессиональному боксёру Конору Макгрегору. Проект выйдет в четырёх частях в сервисе уже 17 мая.

Проект расскажет о жизни Макгрегора и о том, как именно он пришёл к своей карьере. В сериале затронут и личные моменты жизни спортсмена, о которых нигде не говорилось.

Выход проекта Конор прокомментировал в своих социальных сетях.

Вы получите место у ринга, чтобы наблюдать за некоторыми из самых больших вызовов, с которыми я столкнулся. Также можно будет узнать о том, как я восстановился и почему я всё ещё лучший в UFC.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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