Lil вернулся на про-сцену — он стал новым саппортом HYDRA по Dota 2

27-летний киберспортсмен Илья Lil Ильюк возобновил профессиональную карьеру в Dota 2. Он выступит за команду HYDRA в следующем сезоне региональной лиги Dota Pro Circuit 2023 в Восточной Европе.
Наибольшую известность Лил получил во время выступления за Virtus.pro с 2015 по 2018 год: в составе «медведей» Ильюк дважды занял шестое место на чемпионате мира The International, а также победил на мэйджоре ESL One Hamburg 2017 и ряде других престижных турниров.
Обновлённый состав HYDRA по Dota 2
- Кыялбек Kami Тайиров
- Виталий Worick Брезгин
- Александр Cloud Захаров
- Илья Lil Ильюк
- Сергей HappyDyurara Хоронжий
В начале апреля игроков HYDRA обвинили в участии в подставных матчах. Через несколько дней их саппорт Анатолий Lefitan Крупнов признался, что использовал читы и делал ставки на игры команды.
Организаторы лиги также обратились к разработчикам Dota 2 с просьбой рассмотреть ситуацию, однако Valve разрешила команде продолжить участие в турнирах Dota Pro Circuit 2023.
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