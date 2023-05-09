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Lil вернулся на про-сцену — он стал новым саппортом HYDRA по Dota 2

Lil вернулся на про-сцену — он стал новым саппортом HYDRA по Dota 2
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27-летний киберспортсмен Илья Lil Ильюк возобновил профессиональную карьеру в Dota 2. Он выступит за команду HYDRA в следующем сезоне региональной лиги Dota Pro Circuit 2023 в Восточной Европе.

Наибольшую известность Лил получил во время выступления за Virtus.pro с 2015 по 2018 год: в составе «медведей» Ильюк дважды занял шестое место на чемпионате мира The International, а также победил на мэйджоре ESL One Hamburg 2017 и ряде других престижных турниров.

Обновлённый состав HYDRA по Dota 2

  • Кыялбек Kami Тайиров
  • Виталий Worick Брезгин
  • Александр Cloud Захаров
  • Илья Lil Ильюк
  • Сергей HappyDyurara Хоронжий

В начале апреля игроков HYDRA обвинили в участии в подставных матчах. Через несколько дней их саппорт Анатолий Lefitan Крупнов признался, что использовал читы и делал ставки на игры команды.

Организаторы лиги также обратились к разработчикам Dota 2 с просьбой рассмотреть ситуацию, однако Valve разрешила команде продолжить участие в турнирах Dota Pro Circuit 2023.

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