В «Операции по спасению 2» для натуральных съёмок поджигали Криса Хемсворта

Режиссёр боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» Сэм Харгрейв в интервью Empire рассказал, что для того, чтобы снять «самый безумный фильм в истории кино», пришлось поджигать руку Криса Хемсворта, играющего главного героя, раз за разом.
Как отметил Харгрейв, он в восторге от Криса и от того, что он согласился снимать подобное. Режиссёр признался, что не мог потерять кадр с Хемсвортом, который, будучи в огне, избивал заключённых.
Для меня образ Криса Хемсворта, выбивающего дерьмо из кучки заключённых, в огне, на снегу, было тем, от чего я не мог отказаться. И снимаю шляпу перед Крисом. Это был не компьютерный пожар. И ему приходилось делать это снова и снова. Есть не так много людей, не говоря уже о звёздах Голливуда, которые позволят тебе зажечь их перед камерой.
Также специально для издания Empire был показан кадр с горящим Крисом Хемсвортом.
Фото: Empire
События «Операции по спасению 2» развернутся вокруг нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают ещё одно смертельное задание: он должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы.
Премьера фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» состоится 16 июня эксклюзивно на Netflix
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