В Starfield будут покупки в игре — донаты или дополнения

Американская компания Entertainment Software Rating Board (ESRB) выдала возрастной рейтинг масштабной ролевой игре Starfield. Ранее проект уже получал рейтинг, однако сейчас стали известны новые детали проекта.

На странице с рейтингом появилась информация о начилии внутриигровых покупок в игре. Это могут быть как микротранзакции, так и полноценные DLC. Пока что разработчики не говорили о наличии ни первого, ни второго.

Вполне вероятно, что речь также идёт о «Клубе творчества», который был в Fallout 4 и «Скайриме». С его помощью геймеры могут создавать свой контент для игры и даже продавать его за валюту в игре. Зная Bethesda и её взаимодействие с «Клубом творчества», в Starfield могут реализовать нечто похожее.

Фото: ESRB

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. С релиза тайтл будет доступен в Game Pass.