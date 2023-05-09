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В Starfield будут покупки в игре — донаты или дополнения

В Starfield будут покупки в игре — донаты или дополнения
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Американская компания Entertainment Software Rating Board (ESRB) выдала возрастной рейтинг масштабной ролевой игре Starfield. Ранее проект уже получал рейтинг, однако сейчас стали известны новые детали проекта.

На странице с рейтингом появилась информация о начилии внутриигровых покупок в игре. Это могут быть как микротранзакции, так и полноценные DLC. Пока что разработчики не говорили о наличии ни первого, ни второго.

Вполне вероятно, что речь также идёт о «Клубе творчества», который был в Fallout 4 и «Скайриме». С его помощью геймеры могут создавать свой контент для игры и даже продавать его за валюту в игре. Зная Bethesda и её взаимодействие с «Клубом творчества», в Starfield могут реализовать нечто похожее.

Фото: ESRB

Starfield выйдет 6 сентября на ПК и Xbox Series. С релиза тайтл будет доступен в Game Pass.

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