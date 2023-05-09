Продажи Age of Wonders 4 превысили 250 тыс. копий всего за четыре дня
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Age of Wonders 4 – стратегия, вышедшая 2 мая. С момента релиза прошла неделя, а разработчики объявили, что всего за четыре дня после выхода тираж тайтла превысил 250 тыс. копий. Авторы очень гордятся этим результатом.
В это число входят стандартное и премиальное издание игры на всех платформах, где она доступна, вместе с предварительными заказами.
Один из основателей Triumph Studios и геймдиректор Age of Wonders 4 Леннарт Сас заявил, что команда безумно рада тому, как проект приняли фанаты серии и рядовые игроки.
При разработке сиквела всегда необходимо соблюдать тонкий баланс, особенно когда речь идёт о франшизе с таким количеством преданных поклонников. Мы счастливы видеть, как игра была воспринята и ветеранами серии, и совершенно новыми игроками.
Выход первого дополнения под названием Dragon Dawn запланирован на лето 2023 года, а сама Age of Wonders 4 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.
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