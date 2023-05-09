Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс тайно посетили Джереми Реннера после страшного инцидента

Скарлетт Йоханссон дала большое интервью изданию Variety, в котором рассказала о своём актёрском пути, а также поделилась своими впечатлениями от страшного инцидента, произошедшего с её коллегой по фильмам Marvel Джереми Реннером.

Как рассказала актриса, она была просто в ужасе, когда узнала об ужасных событиях в январе и старалась поддерживать связь с родственниками Реннера. А уже спустя несколько недель Скарлетт и Крис Эванс (играл Капитана Америку в Marvel) навестили пострадавшего в больнице.

Честно говоря, я была чертовски рада его видеть. Я не знала, увижу ли я его когда-нибудь снова. Меня поразило то, насколько в бодром расположении духа Джереми находился. И я просто была так счастлива видеть то, что он полон жизни и света. Он постоянно шутил — и мы много смеялись.

Страшный инцидент со звездой Marvel Джереми Реннером произошёл в начале января. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра — он сломал восемь рёбер, а также разорвал лёгкое и проткнул печень. Однако всё обошлось, и сейчас Реннер восстанавливается после тяжелейших травм.