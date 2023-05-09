Для The Last of Us на ПК вышел девятый патч — он исправил долгую компиляцию шейдеров
Поделиться
Студия Naughty Dog выпустила уже девятый патч для ПК-версии The Last of Us. В этот раз авторы вновь сфокусировались на повышении производительности и стабильности игры, а также на уменьшении времени компиляции шейдеров. Кроме того, с новым патчем проект куда лучше использует ресурсы процессора.
Вдобавок разработчики исправили вылеты из игры у пользователей Windows 11 и владельцев видеокарт Intel Arc. В Naughty Dog призвали игроков установить последнюю версию драйверов для чипов NVIDIA и AMD — с ними The Last of Us работает стабильнее, чем на прошлых обновлениях совместимости.
Авторы заявили, что продолжают работу над исправлениями игры на ПК. Сколько ещё апдейтов планируют выпустить разработчики, неизвестно.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 мая 2023
-
22:07
-
21:49
-
21:28
-
21:10
-
20:03
-
19:44
-
19:21
-
19:01
-
17:52
-
17:25
-
16:50
-
16:38
-
16:19
-
15:50
-
15:27
-
15:09
-
15:04
-
14:53
-
14:25
-
14:03
-
13:34
-
13:04
-
12:36
-
11:57
-
11:25
- 8 мая 2023
-
22:32
-
20:31
-
20:05
-
19:54
-
18:52
-
18:30
-
18:13
-
17:51
-
17:17
-
16:25
Партнерский контент