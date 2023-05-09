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Для The Last of Us на ПК вышел девятый патч — он исправил долгую компиляцию шейдеров и повысил производительность

Для The Last of Us на ПК вышел девятый патч — он исправил долгую компиляцию шейдеров
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Студия Naughty Dog выпустила уже девятый патч для ПК-версии The Last of Us. В этот раз авторы вновь сфокусировались на повышении производительности и стабильности игры, а также на уменьшении времени компиляции шейдеров. Кроме того, с новым патчем проект куда лучше использует ресурсы процессора.

Вдобавок разработчики исправили вылеты из игры у пользователей Windows 11 и владельцев видеокарт Intel Arc. В Naughty Dog призвали игроков установить последнюю версию драйверов для чипов NVIDIA и AMD — с ними The Last of Us работает стабильнее, чем на прошлых обновлениях совместимости.

Авторы заявили, что продолжают работу над исправлениями игры на ПК. Сколько ещё апдейтов планируют выпустить разработчики, неизвестно.

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