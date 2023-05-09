Netflix выпустит сериал «Арнольд» — документальное шоу про жизнь Арнольда Шварценеггера

Netflix анонсировал документальный сериал «Арнольд», посвящённый жизни Арнольда Шварценеггера. В течение трёх эпизодов авторы расскажут о становлении когда-то неизвестного жителя Австрии, который воплотил американскую мечту в реальность. Премьера состоится уже 7 июня.

Шоу расскажет о тяжёлом детстве и юношестве Арнольда, который с помощью невероятного упорства переехал в США и стал большой звездой кино, а затем и губернатором штата Калифорния. О жизни Шварценеггера расскажут в том числе его родственники, друзья и коллеги.

Постер сериала «Арнольд»

Фото: Netflix

Документальное шоу «Арнольд» приурочили к будущей премьере сериала FUBAR — первого телевизионного проекта Железного Арни. Премьера комедийного боевика состоится 25 мая в онлайн-кинотеатре Netflix, в первый сезон войдут восемь серий.