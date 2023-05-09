Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз — актёру 79 лет
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Актёр Роберт Де Ниро заявил, что совсем недавно стал отцом седьмого ребёнка. 79-летний артист рассказал об этом в интервью ET Canada, которое было посвящено грядущему фильму «Уикенд с батей».
Как сообщают западные СМИ, матерью ребёнка стала Тиффани Чен — инструктор по боевым искусствам. Она познакомилась с Де Ниро на съёмках фильма «Стажёр» в 2015 году. В прошлом месяце репортёры также засняли беременную Чен во время прогулки с артистом.
Роберт Де Ниро был дважды женат. От актрисы Дайан Эбботт у него двое детей: 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. В браке с Грейс Хайтауэр у него родились сын Эллиот (25 лет) и дочь Хелен (11 лет). Также Де Ниро — отец мальчиков-близнецов Аарона и Джулиана (27 лет) модели Туки Смит.
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