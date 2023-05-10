Самый известный блогер MrBeast купил район в США для семьи и своих сотрудников
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Известный блогер Джимми MrBeast Дональдсон купил целый район в городе Гринвилл, штат Северная Каролина. Покупка была совершена для себя, членов семьи и своих сотрудников.
Отмечается, что за последние пару лет блогер приобрёл пять скромных отдельных домов в Гринвилле — в этом городе MrBeast вырос. По информации New York Post, Дональдсон приобрёл свой первый дом в 2018 году примерно за $ 320 тыс. В 2020 году он купил вторую недвижимость за $ 263 тыс. После этого блогер приобрёл ещё три дома на сумму в $ 1, 45 млн.
Аарон Боуден, который продал свой дом Дональдсону в прошлом году, рассказал, что блогер рассказывал ему о планах переселить своих сотрудников и членов семьи в каждый из купленных домов.
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