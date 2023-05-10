К лету в России могут снизиться цены на ноутбуки

По информации газеты «Известия», к лету ноутбуки в России могут значительно подешеветь — импортирующие их структуры снизили отпускные цены на 5–30% в зависимости от модели и конфигурации. Информацию подтвердили несколько источников газеты.
Изменения в ценовой политике — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним. Отмечается, что после пандемии производство электронных компонентов во всём мире увеличилось, однако спрос на ПК и ноутбуки снизился.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что стоимость ноутбуков в рознице уменьшится на 15% и более, причём это затронет наиболее дорогие, топовые модели.
Таким образом, Россию ожидает вторая волна удешевления компьютерной техники, отмечают участники рынка. С первой они столкнулись в начале этого года, а вторая может произойти в июне-июле.
- 10 мая 2023
-
10:03
-
09:31
-
09:16
-
08:25
-
01:26
- 9 мая 2023
-
22:07
-
21:49
-
21:28
-
21:10
-
20:03
-
19:44
-
19:21
-
19:01
-
17:52
-
17:25
-
16:50
-
16:38
-
16:19
-
15:50
-
15:27
-
15:09
-
15:04
-
14:53
-
14:25
-
14:03
-
13:34
-
13:04
-
12:36
-
11:57
-
11:25
- 8 мая 2023
-
22:32
-
20:31
-
20:05
-
19:54
-
18:52