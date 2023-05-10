К лету в России могут снизиться цены на ноутбуки

По информации газеты «Известия», к лету ноутбуки в России могут значительно подешеветь — импортирующие их структуры снизили отпускные цены на 5–30% в зависимости от модели и конфигурации. Информацию подтвердили несколько источников газеты.

Изменения в ценовой политике — следствие переизбытка ноутбуков и комплектующих к ним. Отмечается, что после пандемии производство электронных компонентов во всём мире увеличилось, однако спрос на ПК и ноутбуки снизился.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что стоимость ноутбуков в рознице уменьшится на 15% и более, причём это затронет наиболее дорогие, топовые модели.

Таким образом, Россию ожидает вторая волна удешевления компьютерной техники, отмечают участники рынка. С первой они столкнулись в начале этого года, а вторая может произойти в июне-июле.