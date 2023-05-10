В России более чем вдвое увеличился спрос на игровые консоли

По данным газеты «Коммерсантъ», спрос на игровые консоли Nintendo, PlayStation и Xbox в первом квартале года в России вырос более чем вдвое. Также увеличился спрос и на подержанное оборудование этих брендов на «Авито».

Интернет-магазин Ozon сообщил, что продажи консолей за первые четыре месяца года выросли в 2,8 раза, а средний чек на эту категорию увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом.

По информации сети «М.Видео-Эльдорадо», за первый квартал года продажи консолей «демонстрируют двузначный рост». Это связывают с наличием в магазинах востребованных новинок и свободным доступом к игровой валюте и подпискам.

В «Авито» сообщили, что в первом квартале спрос на игровые устройства Nintendo увеличился на 27%, продажи консолей PlayStation и Xbox выросли на 22% и 15% соответственно. Несмотря на это, средние цены на консоли снизились на 15%.