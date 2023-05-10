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Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» будет короче всех «Трансформеров»

Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» будет короче всех «Трансформеров»
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Издание Collider раскрыло хронометраж фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Если верить данным издания, лента будет идти 117 минут или 1 час и 57 минут — это самый маленький хронометраж среди всей франшизы «Трансформеры», зато на три минуты больше, чем у спин-оффа «Бамблби».

Ознакомиться с частями франшизы по длительности можно ниже. Рекордсменом остаётся фильм «Трансформеры: Эпоха истребления» — он идёт более 2,5 часа.

«Трансформеры» по хронометражу

  1. «Трансформеры: Эпоха истребления» — 165 минут.
  2. «Трансформеры 3: Тёмная сторона луны» — 154 минуты.
  3. «Трансформеры: Последний рыцарь» — 154 минуты.
  4. «Трансформеры: Месть падших» — 149 минут.
  5. «Трансформеры» — 143 минуты.
  6. «Трансформеры: Восхождение Звероботов» — 117 минут.
  7. «Бамблби» — 114 минут.

События «Восхождения Звероботов» развернутся в 1994 году в Нью-Йорке и некоторых городах Перу и будут сосредоточены на истории Оптимуса Прайма. Поставил ленту Стивен Кейпл-младший — ранее он работал над «Кридом 2».

Премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня, но не в России.

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