Assassin's Creed Mirage могут отложить на октябрь — Том Хендерсон

Известный журналист и инсайдер Том Хендерсон сообщил, что Ubisoft могла сдвинуть релиз Assassin's Creed Mirage с августа на октябрь. Также сообщается о переносе VR-игры Assassin's Creed Nexus. Она должна была выйти в сентябре, однако релиз сдвинули на пару месяцев вперёд.
Assassin's Creed Mirage до сих пор не имеет чёткой даты выхода. Ubisoft говорила, что выпустит проект в 2023 году без какой-либо дополнительной информации.
Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая по духу будет похожа на Assassin's Creed и Assassin's Creed 2. Игру якобы хотели выпустить в конце 2022-го, однако из-за желания сделать проект лучше его откладывали, но публично об этом не объявляли.
Assassin's Creed Mirage выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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