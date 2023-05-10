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Создателя сериала «Андор» раскритиковали за работу над вторым сезоном во время забастовки сценаристов США

Сценариста сериала «Андор» раскритиковали за работу над вторым сезоном во время забастовки
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Со 2 мая в США идёт забастовка Гильдии сценаристов. Авторы требуют повышения гонораров в связи с ростом популярности стриминговых сервисов и хотят защитить себя от искусственного интеллекта — писатели опасаются, что нейросети могут использовать их работы для написания новых или переписывания старых материалов.

К протесту присоединились многие известные авторы, однако создатель «Андора» Тони Гилрой продолжает участвовать в создании второго сезона шоу. Члены гильдии сценаристов США раскритиковали автора и заявили, что он нарушает правила протеста — якобы он продолжает дорабатывать сюжет и диалоги проекта. Сценаристы предлагают исключить Гилроя из гильдии, если обнаружится, что он всё же «написал хотя бы одно слово в течение протеста».

Сам Гилрой заявляет, что закончил работу над сценарием ночью 1 мая, а уже утром 2-го числа прекратил сценарную деятельность и больше не появлялся на съёмочной площадке. Производство шоу должно было закончиться в августе, однако если протест затянется, то зрители увидят второй сезон не раньше осени 2024 года.

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