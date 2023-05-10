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В «Твиттере» появятся звонки и видеочаты

В «Твиттере» появятся звонки и видеочаты
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Генеральный директор «Твиттера» Илон Маск сообщил, что в социальной сети появятся функции звонков и видеочатов. Когда именно это добавят, неизвестно. Маск лишь отметил, что апдейт выйдет «скоро».

По словам Маска, с помощью звонков и видеочатов можно будет общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона. Это будет особенно полезно популярным людям, которые не хотят разглашать свои контакты.

Фото: Twitter

Маск рассказал про ещё одно нововведение — зашифрованные личные сообщения. Их добавят в соцсеть уже завтра. С помощью шифрования сам миллиардер не сможет прочитать чужие переписки, даже «если к его голове приставят пистолет».

А ещё в скором времени на платформе начнётся проверка учётных записей на активность. Если долго в неё не заходить, то аккаунт может быть удалён.

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