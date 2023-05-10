FIFA 23 стала самым успешным футбольным симулятором в истории

9 мая Electronic Arts опубликовала финансовый отчёт за последний квартал, завершившийся 31 марта 2023 года. Как сообщило издательство, продажи FIFA 23 превзошли все ожидания — она уже обошла по общему тиражу прошлогоднюю FIFA 22.

Таким образом, FIFA 23 стала стала самой успешной игрой в серии за её 30-летнюю историю. Как отметили в Electronic Arts, игры-сервисы приносят компании около 75% выручки. Помимо самой «Фифы», немалый доход канадцам принесли Apex Legends, а также The Sims 4, чья общая аудитория недавно превысила 70 млн человек.

Невероятный успех FIFA 23 только укрепил позиции EA на рынке футбольных симуляторов. Уже этой осенью компания откажется от культового бренда в пользу собственного EA Sports FC. Первые детали футсима появятся в июле.