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В России официально стартовал четвёртый сезон «Наследников» от HBO

В России официально стартовал четвёртый сезон «Наследников» от HBO
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Четвёртый и финальный сезон «Наследников» стартовал в HBO 26 марта. Судя по всему, никто и не рассчитывал, что шоу будут показывать в России официально, однако на «Амедиатеке» новый сезон проекта всё же стартовал сегодня.

Для просмотра на сервисе доступны шесть эпизодов из десяти. Оставшиеся четыре серии выйдут позже, но, когда именно, неизвестно. Четвёртый сезон шоу доступен с русскоязычной озвучкой от студии «Кравец-Рекордз». Дубляж получили пять из шести серий, для последнего на данный момент эпизода озвучка ещё записывается.

Фото: «Амедиатека»

«Наследников» можно официально посмотреть и на «Кинопоиске». Там озвучка у четвёртого сезона будет точно такая же.

«Наследники» — один из самых популярных и престижных сериалов HBO. Три сезона принесли компании 48 номинаций на премию «Эмми». Проект закроют после четвёртого сезона, не планируются даже спин-оффы.

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