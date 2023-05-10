Хакерша Empress почти взломала ремейк Resident Evil 4

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Хакерша Empress начала взлом Resident Evil 4 в начале мая после многочисленных просьб фанатов. Судя по всему, работа продвигается успешно — 9 мая девушка выложила ссылку на «чистый» клиент игры. Обычно это происходит за несколько дней до старта бета-тестирования взломанного продукта.

Например, чистую версию Assassin's Creed Valhalla хакерша выложила 10 апреля, уже 11-го числа стартовала бета, которая продлилась несколько дней. А уже 14 апреля состоялся полноценный взлом финальной версии экшена от Ubisoft.

Ремейк Resident Evil 4 вышел на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series 24 марта. Игра отлично продаётся — за первые 12 дней со старта продаж тираж игры превысил отметку в 4 млн копий.