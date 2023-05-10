Хакерша Empress почти взломала ремейк Resident Evil 4
Поделиться
Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Хакерша Empress начала взлом Resident Evil 4 в начале мая после многочисленных просьб фанатов. Судя по всему, работа продвигается успешно — 9 мая девушка выложила ссылку на «чистый» клиент игры. Обычно это происходит за несколько дней до старта бета-тестирования взломанного продукта.
Например, чистую версию Assassin's Creed Valhalla хакерша выложила 10 апреля, уже 11-го числа стартовала бета, которая продлилась несколько дней. А уже 14 апреля состоялся полноценный взлом финальной версии экшена от Ubisoft.
Ремейк Resident Evil 4 вышел на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series 24 марта. Игра отлично продаётся — за первые 12 дней со старта продаж тираж игры превысил отметку в 4 млн копий.
Комментарии
- 10 мая 2023
-
14:33
-
14:18
-
14:05
-
13:41
-
13:17
-
13:13
-
12:48
-
12:45
-
12:01
-
11:43
-
11:03
-
10:31
-
10:03
-
09:31
-
09:16
-
08:25
-
01:26
- 9 мая 2023
-
22:07
-
21:49
-
21:28
-
21:10
-
20:03
-
19:44
-
19:21
-
19:01
-
17:52
-
17:25
-
16:50
-
16:38
-
16:19
-
15:50
-
15:27
-
15:09
-
15:04
-
14:53
Партнерский контент