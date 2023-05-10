Фанаты The Legend of Zelda занимают очередь на покупку Tears of the Kingdom в Нью-Йорке

В ночь на 12 мая в нью-йоркском магазине Nintendo состоится старт продаж The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Тем временем фанаты серии уже начали выстраиваться в очередь рядом с магазином, чтобы купить проект как можно раньше.

Интересно, что подобные очереди в нынешних условиях бесполезны — Nintendo организовала цифровые продажи. Покупателю достаточно прийти в магазин в указанное время и забрать свою копию игры, забронировав место на официальном сайте. Однако такой подход не помешал блогеру Alex CND, который уже встал в очередь и готовится простоять в ней ближайшие 72 часа.

Блогер Alex CND в очереди на премьеру новой The Legend of Zelda Фото: Twitter

Из-за большого наплыва автор смог забронировать себе место только на 10 утра, поэтому ему придётся простоять дополнительные 10 часов после старта продаж. Как отметил Alex CND, это будут самые долгие 72 часа в его жизни — он не планирует покидать очередь даже на сон в ближайшем отеле.

Ранее блогер стал первым человеком, который купил Nintendo Switch в Нью-Йорке на старте продаж в 2017 году. Тогда он простоял в очереди месяц, периодически отлучаясь на сон, еду и другие дела.