EA Sports FC покажут 12 или 13 июля — Insider Gaming

Авторитетное издание Insider Gaming раскрыло дату показа EA Sports FC 24 — будущего футбольного симулятора, который придёт на замену серии FIFA. Проект должны показать уже 12 или 13 июля, а вместе с первым трейлером разработчики поделятся множеством деталей и откроют предзаказы на футсим.

Как отмечают в Insider Gaming, авторы ещё могут пересмотреть дату полноценного анонса EA Sports FC 24. Что касается даты выхода, то Electronic Arts уже подтвердила, что игра выйдет в период с 1 августа по 31 октября этого года.

EA Sports FC 24 будет первой футбольной игрой, которую Electronic Arts выпустит самостоятельно, без партнёрства с Международной федерацией футбола. Издательству удалось сохранить большинство лицензий на футболистов, основные чемпионаты и турниры.