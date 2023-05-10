По мотивам «Убийства в Восточном экспрессе» выйдет детективная игра

Студия Microids, ответственная за разработку франшизы Syberia, анонсировала игру Agatha Christie – Murder on the Orient Express. Это детективная адвенчура, в котором игрокам предстоит взять на себя роль Эркюля Пуаро и раскрыть тайну убийства, произошедшего на борту движущегося поезда.
Эта игра — модернизированная версия классического романа Агаты Кристи 1934 года. Действие проекта разворачивается в 2023 году. Оказавшись в обществе весьма неординарных людей, у каждого из которых свои мотивы и свои секреты, геймерам в роли Эркюля Пуаро предстоит тщательно изучить всех подозреваемых, чтобы разоблачить убийцу.
Скриншоты игры
Фото: Microids
Фото: Microids
Фото: Microids
Фото: Microids
Фото: Microids
Релиз игры состоится в четвёртом квартале года для ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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