G2 и ENCE прошли в стадию легенд на BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO

По итогам второго игрового дня чемпионата мира BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO определились первые команды, которые вышли во второй этап турнира.
Европейские ENCE и G2 Esports (за последнюю выступает 18-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов) выиграли по три матча и обеспечили себе место в топ-16 по итогам мирового первенства.
Также стали известны первые команды, которые покинули турнир: раньше других три поражения потерпели Fluxo из Бразилии и европейский состав MOUZ.
Фото: HLTV
Остальные коллективы продолжат борьбу за стадию легенд сегодня. Российская forZe в 16:30 по московскому времени начнёт играть против FaZe, победитель также отправится во второй этап мэйджора.
BLAST.tv Paris Major 2023 проходит с 8 по 21 мая в столице Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.
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