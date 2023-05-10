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G2 и ENCE прошли в стадию легенд на BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO

G2 и ENCE прошли в стадию легенд на BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO
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По итогам второго игрового дня чемпионата мира BLAST.tv Paris Major 2023 по CS:GO определились первые команды, которые вышли во второй этап турнира.

Европейские ENCE и G2 Esports (за последнюю выступает 18-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов) выиграли по три матча и обеспечили себе место в топ-16 по итогам мирового первенства.

Также стали известны первые команды, которые покинули турнир: раньше других три поражения потерпели Fluxo из Бразилии и европейский состав MOUZ.

Фото: HLTV

Остальные коллективы продолжат борьбу за стадию легенд сегодня. Российская forZe в 16:30 по московскому времени начнёт играть против FaZe, победитель также отправится во второй этап мэйджора.

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BLAST.tv Paris Major 2023 проходит с 8 по 21 мая в столице Франции. Призовой фонд турнира составляет $ 1,25 млн.

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