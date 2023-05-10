Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» поставил новый рекорд сервиса PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о том, что третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» собрал больше 2 млн просмотров в период с 4 по 9 мая. Вместе с этим суммарные просмотры всего сериала за тот же период превысили 4 млн. Это рекордные показатели для онлайн-сервиса.
Как отмечают представители PREMIER, сериал про жизнь молодых людей в 90-е стал реальным драйвером роста онлайн-кинотеатра. Всего за шесть дней сервис существенно нарастил число подписчиков, среди которых не только взрослые люди, выросшие в 90-е, но и молодёжь.
Действие третьего сезона разворачивается летом 1996 года, в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». В центре событий не политические перипетии, а судьбы главных героев-подростков — «братства крыши». Они заканчивают школу и входят в самостоятельную жизнь со всеми её вызовами и сложностями.
- 10 мая 2023
-
16:22
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:28
-
15:08
-
14:33
-
14:18
-
14:05
-
13:41
-
13:17
-
13:13
-
12:48
-
12:45
-
12:01
-
11:43
-
11:03
-
10:31
-
10:03
-
09:31
-
09:16
-
08:25
-
01:26
- 9 мая 2023
-
22:07
-
21:49
-
21:28
-
21:10
-
20:03
-
19:44
-
19:21
-
19:01
-
17:52
-
17:25
-
16:50
-
16:38