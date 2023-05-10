Третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» поставил новый рекорд сервиса PREMIER

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил о том, что третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» собрал больше 2 млн просмотров в период с 4 по 9 мая. Вместе с этим суммарные просмотры всего сериала за тот же период превысили 4 млн. Это рекордные показатели для онлайн-сервиса.

Как отмечают представители PREMIER, сериал про жизнь молодых людей в 90-е стал реальным драйвером роста онлайн-кинотеатра. Всего за шесть дней сервис существенно нарастил число подписчиков, среди которых не только взрослые люди, выросшие в 90-е, но и молодёжь.

Действие третьего сезона разворачивается летом 1996 года, в разгар президентской гонки «Голосуй или проиграешь». В центре событий не политические перипетии, а судьбы главных героев-подростков — «братства крыши». Они заканчивают школу и входят в самостоятельную жизнь со всеми её вызовами и сложностями.