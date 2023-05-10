В Египте снимут свой фильм о Клеопатре после скандала с чернокожей царицей от Netflix

Государственная египетская телекомпания на фоне скандала из-за темнокожей Клеопатры в сериале Netflix «Царица Клеопатра» решила снять свой высокобюджетный проект о великой правительнице. Напомним, в шоу от Netflix легендарную царицу играет темнокожая актриса Адель Джеймс — этот факт вызвал бурю негодования среди историков и египтян.

Новую и дорогую документалку о царице Клеопатре решил снять канал Al Wathaeqya, который является дочерней компанией египетской государственной корпорации United Media Services. Авторы объявили о начале производства высокобюджетного проекта. По их словам, фильм будет основан на самых точных исторических фактах.

Исследователи заявляют, что реальная Клеопатра имела греческое происхождение, поэтому её кожа точно была светлой. Клеопатра правила Египтом с 51 по 30 год до н. э. Она была последней царицей Египта, которая вышла из рода македонской династии Птолемеев. Получается, что она имела греческие корни.