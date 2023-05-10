У игры «Человек-паук 2» ожидается русская озвучка

Согласно источникам редакции «Чемп.Play», игра «Человек-паук 2» от Insomniac Games получит полноценную русскую озвучку. Вдобавок Sony в целом продолжит переводить свои крупные игры.

В прошлом месяце фанаты «Паучка» заявили, что уже не могут ждать и просят авторов показать хоть что-то. Один из геймеров завалил студию вопросами и отметил, что игра должна выйти в конце года, но про неё вообще ничего не известно.

В ответ на это Insomniac призвала геймеров запастись терпением. Как отметила студия, она «на кухне, на которой вкусно пахнет». Судя по всему, имеется в виду процесс разработки, который идёт очень хорошо.

«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года. В сиквеле авторы продолжат развивать историю Питера Паркера. По слухам, игрокам дадут возможность играть как за Питера, так и за Майлза Моралеса. А сам проект должен стать масштабнее и лучше первой части.

«Человек-паук 2» выйдет осенью на PS5 — по данным инсайдеров, это случится в сентябре.