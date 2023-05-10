У игры «Человек-паук 2» ожидается русская озвучка
Поделиться
Согласно источникам редакции «Чемп.Play», игра «Человек-паук 2» от Insomniac Games получит полноценную русскую озвучку. Вдобавок Sony в целом продолжит переводить свои крупные игры.
В прошлом месяце фанаты «Паучка» заявили, что уже не могут ждать и просят авторов показать хоть что-то. Один из геймеров завалил студию вопросами и отметил, что игра должна выйти в конце года, но про неё вообще ничего не известно.
В ответ на это Insomniac призвала геймеров запастись терпением. Как отметила студия, она «на кухне, на которой вкусно пахнет». Судя по всему, имеется в виду процесс разработки, который идёт очень хорошо.
«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года. В сиквеле авторы продолжат развивать историю Питера Паркера. По слухам, игрокам дадут возможность играть как за Питера, так и за Майлза Моралеса. А сам проект должен стать масштабнее и лучше первой части.
«Человек-паук 2» выйдет осенью на PS5 — по данным инсайдеров, это случится в сентябре.
Комментарии
- 10 мая 2023
-
17:46
-
17:29
-
17:13
-
16:56
-
16:42
-
16:36
-
16:22
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:28
-
15:08
-
14:33
-
14:18
-
14:05
-
13:41
-
13:17
-
13:13
-
12:48
-
12:45
-
12:01
-
11:43
-
11:03
-
10:31
-
10:03
-
09:31
-
09:16
-
08:25
-
01:26
- 9 мая 2023
-
22:07
-
21:49
-
21:28
-
21:10
-
20:03
-
19:44
Партнерский контент