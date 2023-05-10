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Вышел первый трейлер сериала «Переполненная комната» со звездой Marvel Томом Холландом

Вышел первый трейлер сериала «Переполненная комната» со звездой Marvel Томом Холландом
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Apple поделилась первым трейлером сериала «Переполненная комната» с Томом Холландом в главной роли. Том наиболее известен по роли Человека-Паука в киновселенной Marvel и по ярким ролям в картинах «Дьявол всегда здесь», «Анчартед: На картах не значится» и ряду других.

История «Переполненной комнаты» перенесёт зрителей в 1979 год. В центре сюжета — молодой мужчина Дэнни Салливан, который совершил некое ужасное преступление. Героя в шоу будет допрашивать следователь, чтобы выяснить истинную причину преступления закона.

Первый трейлер сериала «Переполненная комната»

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Изначально авторы хотели снять шоу о реальном человеке Билли Миллигане, которому установили диссоциативное расстройство идентичности. При этом в трейлере «Переполненной комнаты» нет намёков на то, что герой страдает раздвоением личности.

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Источник: в «Человеке-пауке: Через вселенные 2» появится герой Тома Холланда

Автор «Переполненной комнаты» — Акива Голдсман. Он приложил руку к лентам «Я — легенда» и «Константин: Повелитель тьмы». Первые три эпизода шоу выйдут в онлайн-кинотеатре Apple+ 9 июня. Остальные семь серий будут выходить каждую последующую пятницу.

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