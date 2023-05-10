GTA 6 могут начать рекламировать уже этим летом

На портале Reddit опубликовали изображение документа, который якобы имеет прямое отношение к издательству Take-Two и рекламе новой большой игры на улицах американского города Майами.
Если документ реальный, то в конце этого лета жители Майами увидят рекламу некой новой большой игры на здании гостиницы The Guild Downtown. Рекламу точно будет хорошо видно с улицы Biscayne Boulevard.
Фото: Reddit
Пользователи Reddit уверены, что в документе речь идет о Grand Theft Auto 6, потому что Take-Two издаёт игры Rockstar Games. А Майами как первая рекламная площадка боевика выбрана не спроста — уже известно, что события GTA 6 развернутся в Вайс-Сити — аналоге Майами.
Датамайнер и инсайдер под ником Tez2, который периодически делится новостями по играм Rockstar Games, сообщил, что GTA 6 может выйти без полной части запланированного контента. Таким образом, авторы пожертвуют какой-то частью контента, чтобы не задерживать проект.
Дата релиза GTA 6 до сих пор неизвестна.
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