GTA 6 могут начать рекламировать уже этим летом

На портале Reddit опубликовали изображение документа, который якобы имеет прямое отношение к издательству Take-Two и рекламе новой большой игры на улицах американского города Майами.

Если документ реальный, то в конце этого лета жители Майами увидят рекламу некой новой большой игры на здании гостиницы The Guild Downtown. Рекламу точно будет хорошо видно с улицы Biscayne Boulevard.

Фото: Reddit

Пользователи Reddit уверены, что в документе речь идет о Grand Theft Auto 6, потому что Take-Two издаёт игры Rockstar Games. А Майами как первая рекламная площадка боевика выбрана не спроста — уже известно, что события GTA 6 развернутся в Вайс-Сити — аналоге Майами.

Датамайнер и инсайдер под ником Tez2, который периодически делится новостями по играм Rockstar Games, сообщил, что GTA 6 может выйти без полной части запланированного контента. Таким образом, авторы пожертвуют какой-то частью контента, чтобы не задерживать проект.

Материалы по теме Инсайдер: GTA 6 планируют к выпуску в конце 2024 года и другие детали игры

Дата релиза GTA 6 до сих пор неизвестна.