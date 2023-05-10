Кристофер Нолан видел в роли Бэтмена только Кристиана Бэйла, а Пугала — Киллиана Мерфи

Кристофер Нолан начал плотно сотрудничать с ирландским актёром Киллианом Мерфи («Острые козырьки») почти 20 лет назад, когда знаменитый постановщик взялся за поиски исполнителя главной роли в картине «Бэтмен: Начало». Мерфи проходил прослушивание на роль легендарного защитника Готэма, но его в итоге взяли на роль Пугала. Недавно Киллиан и Кристофер признались, что оба знали, что Мёрфи точно не будет новым Бэтменом.

Хотя Нолан не собирался брать Мёрфи на роль Бэтмена, он устроил кинопробу этой роли, чтобы убедить руководителей Warner Bros. взять ирландского актёра на роль Пугала. Киллиан подчеркнул, что он с самого начала понимал, что ему точно не сыграть Бэтмена.

Мне с самого начала было ясно, что я — не материал для Бэтмена. Мне казалось правильным, что роль Тёмного рыцаря должен получить Кристиан Бэйл. Но я помню кайф от примерки костюма супергероя.

В итоге Киллиан Мерфи великолепно воплотил образ Пугала во всех трёх фильмах Нолана о Бэтмене — в «Бэтмене: Начало», «Тёмном рыцаре» и в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды». Киллиан в рамках сотрудничества с Ноланом сыграл и в его фильмах «Начало» и «Дюнкерк», а также исполнил главную роль в грядущем «Оппенгеймере».

Материалы по теме Второй трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана вышел официально

Премьера «Оппенгеймера» должна состояться 21 июля, хотя ранее появлялись слухи о возможном переносе на конец 2023 года.