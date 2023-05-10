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Второй сезон сериала «Благие знамения» выйдет в конце июля

Второй сезон сериала «Благие знамения» выйдет в конце июля
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Amazon раскрыла дату выхода второго сезона сериала «Благие знамения». Шоу вернётся на экраны уже 28 июля — во второй сезон войдут шесть эпизодов. Анонс приурочили к 23-летию с момента выхода оригинальной книги.

Сериал рассказывает о демоне Кроули и ангеле Азирафаэль, которые живут в современном мире. Продолжение расскажет о том, как герои встретят ангела, который полностью утратил свои воспоминания. Сюжет будет основан в том числе на не вышедшем романе Нила Геймана и Терри Пратчетта.

К главным ролям в шоу вернутся Дэвид Теннант («Доктор Кто») и Майкл Шин («Кровавый алмаз»). Во втором сезоне также сыграют Мэгги Сервис («Доктор Кто»), Миранда Ричардсон («Сонная лощина»), Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и другие актёры.

Постер

Фото: Amazon

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