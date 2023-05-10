Вышел первый трейлер сериала «Арнольд» — о жизни Арнольда Шварценеггера
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Netflix поделилась первым трейлером документальной ленты «Арнольд», в которой речь пойдёт о жизни легендарного атлета и актёра Арнольда Шварценеггера. В ролике показали массу кадров из хроники жизни Арни, начиная с его спортивной карьеры и заканчивая временами, когда он был главной голливудской звездой и губернатором американского штата Калифорния.
Трейлер документального фильма «Арнольд»
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Шоу расскажет о тяжёлом детстве и юношестве Арнольда, который с помощью невероятного упорства переехал в США и стал большой звездой кино, а затем и губернатором штата Калифорния. О жизни Шварценеггера расскажут в том числе его родственники, друзья и коллеги.
«Арнольд» выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix 7 июня.
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