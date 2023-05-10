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Стали известны первые детали анимационного фильма по мотивам «Вавилона 5»

Стали известны первые детали анимационного фильма по мотивам «Вавилона 5»
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Несколько дней назад автор культового научно-фантастического сериала «Вавилон 5» Джозеф Майкл Стразински анонсировал анимационный фильм по этому знаменитому шоу. Сегодня Стразински поделился первым кадром из мультфильма и раскрыл некоторые подробности.

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Анимационный «Вавилон 5: Дорога домой» продолжит историю, которую Стразински начал в 1990-х годах. По сюжету главный герой оригинального сериала Джон Шеридан будет путешествовать через несколько временных линий и альтернативных реальностей в поисках пути домой. По пути он воссоединится с некоторыми знакомыми фанатам франшизы персонажами, открывая новые знания о цели бытия и значении всей вселенной.

Первый кадр анимационного шоу «Вавилон 5: Дорога домой»

Фото: The Hollywood Reporter

Стразински назвал свой мультфильм «бурным», «сердечным» и «безостановочным», а также «любовным письмом к фанатам». Дата премьеры ленты пока неизвестна.

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