Стали известны первые детали анимационного фильма по мотивам «Вавилона 5»

Несколько дней назад автор культового научно-фантастического сериала «Вавилон 5» Джозеф Майкл Стразински анонсировал анимационный фильм по этому знаменитому шоу. Сегодня Стразински поделился первым кадром из мультфильма и раскрыл некоторые подробности.
Анимационный «Вавилон 5: Дорога домой» продолжит историю, которую Стразински начал в 1990-х годах. По сюжету главный герой оригинального сериала Джон Шеридан будет путешествовать через несколько временных линий и альтернативных реальностей в поисках пути домой. По пути он воссоединится с некоторыми знакомыми фанатам франшизы персонажами, открывая новые знания о цели бытия и значении всей вселенной.
Первый кадр анимационного шоу «Вавилон 5: Дорога домой»
Фото: The Hollywood Reporter
Стразински назвал свой мультфильм «бурным», «сердечным» и «безостановочным», а также «любовным письмом к фанатам». Дата премьеры ленты пока неизвестна.
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