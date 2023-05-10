«Время почти пришло» — Warner Bros. тизерит Mortal Kombat 12

Студия NetherRealm Studios выпустила первый тизер Mortal Kombat 12. В небольшом ролике секундная стрелка доходит до цифры «11», после чего резко перескакивает на цифру «1».

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros. Discovery.

Судя по всему, авторы намекают на то, что следующая часть культовой серии не будет называться Mortal Kombat 12. Ролик озаглавлен «Время почти пришло», поэтому первые детали файтинга вместе с полноценным трейлером наверняка появятся уже в ближайшее время.

О существовании новой части Mortal Kombat стало известно несколько месяцев назад. Тогда генеральный директор Warner Bros. Discovery рассказал о существовании игры во время подведения итогов финансового квартала.