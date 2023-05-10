Джонни Депп снимет фильм о великом художнике Амедео Модильяни

Джонни Депп поставит байопик «Модильяни» о легендарном итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Амедео считается одним из самых видных представителей экспрессионизма начала XX века.
Главную роль Депп доверил итальянскому актёру Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»). В ленте также сыграют Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран») и культовый актёр Аль Пачино, с которым Депп вместе снимался в криминальной драме «Донни Браско».
События второй режиссёрской работы Деппа развернутся в Париже в 1916 году, куда Модильяни переехал в 1906-м. Джонни дебютировал как режиссёр ещё в 1997 году — тогда он снял драму «Храбрец». Съёмки его нового проекта стартуют грядущей осенью в Будапеште.
Дата премьеры фильма «Модильяни» пока неизвестна. Картина с таким названием уже выходила в 2004 году. В ней роль знаменитого художника исполнил Энди Гарсия («Неприкасаемые»).
- 10 мая 2023
-
20:58
-
20:32
-
20:26
-
20:01
-
19:57
-
19:35
-
19:04
-
18:39
-
18:18
-
17:46
-
17:29
-
17:13
-
16:56
-
16:42
-
16:36
-
16:22
-
15:50
-
15:50
-
15:42
-
15:28
-
15:08
-
14:33
-
14:18
-
14:05
-
13:41
-
13:17
-
13:13
-
12:48
-
12:45
-
12:01
-
11:43
-
11:03
-
10:31
-
10:03
-
09:31