Джонни Депп снимет фильм о великом художнике Амедео Модильяни

Джонни Депп поставит байопик «Модильяни» о легендарном итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Амедео считается одним из самых видных представителей экспрессионизма начала XX века.

Главную роль Депп доверил итальянскому актёру Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2»). В ленте также сыграют Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран») и культовый актёр Аль Пачино, с которым Депп вместе снимался в криминальной драме «Донни Браско».

События второй режиссёрской работы Деппа развернутся в Париже в 1916 году, куда Модильяни переехал в 1906-м. Джонни дебютировал как режиссёр ещё в 1997 году — тогда он снял драму «Храбрец». Съёмки его нового проекта стартуют грядущей осенью в Будапеште.

Дата премьеры фильма «Модильяни» пока неизвестна. Картина с таким названием уже выходила в 2004 году. В ней роль знаменитого художника исполнил Энди Гарсия («Неприкасаемые»).