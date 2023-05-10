В Китае арестовали человека за мошенничество с помощью ChatGPT

Три дня назад полиция провинции Ганьсу в Китае взяла под стражу мужчину, который использовал чат-бот ChatGPT для генерации фейковых новостей. Об этом со ссылкой на китайский правоохранительный орган сообщило издание China Morning Post.

Представители правопорядка сообщили, что в сети их внимание привлекла новость, согласно которой в результате крушения поезда погибло девять человек. Полиция провела расследование и выяснила, что новость — фейк. При этом она распространилась по китайским медиа и взбудоражила массу граждан Китая.

Выяснилось, что гражданин Китая по фамилии Хонг с помощью ChatGPT создавал фейковые новости и распространял их в сети, чтобы зарабатывать на кликбейте. Сколько именно заработал мошенник, пока неизвестно. Его новости суммарно набрали около 15 тыс. просмотров.

Во время задержания Хонг признался, что для создания новостей он действительно пользовался ChatGPT, а за основу брал инфоповоды прошлых лет. Отмечается, что нейросеть дописывала новости, добавляя информацию о смертях людей.

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Хонгу грозит до 10 лет лишения свободы.