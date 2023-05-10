YouTube тестирует блокировку всех блокировщиков рекламы — пока в качестве эксперимента

Google начала тестировать блокировщик блокировщиков рекламы в YouTube, благодаря которому с включённым антирекламным расширением видеохостинг в браузере не воспроизводит ролики. Изначально об этом эксперименте рассказали пользователи Reddit, позже информацию подтвердил один из сотрудников корпорации.

Тем, кого затронул эксперимент, Google отправила предупреждение о том, что «блокировщики рекламы на YouTube запрещены». В сплывающем окне с предупреждением открываются две опции: разрешение показа рекламы или опробовать YouTube Premium.

Фото: Google

Сколько пользователей стали участниками эксперимента, точно неизвестно. При этом жалоб от участников тестирования нет. Видимо, Google проверяет свою новую систему на крайне малом количестве людей.

Пока неизвестно, собирается ли руководство YouTube выводить блокировщик блокировок рекламы из «раннего доступа».