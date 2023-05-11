Ни одна Assassin's Creed не попала в топ-100 лучших игр в истории по мнению экспертов

Издание GQ попросило 239 известных разработчиков игр, сценаристов и игровых журналистов составить топ из десяти любимых проектов. На основе списков редакция GQ сформировала топ-100 лучших тайтлов по версии экспертов.

В списке есть очень много игр: от The Legend of Zelda: Breath of the Wild и The Last of Us до Super Mario World и Resident Evil 4. Несмотря на это, в топе не нашлось места ни для одной из Assassin's Creed. Судя по всему, игры франшизы не попадали даже в топ-10 любимых игр экспертов.

Несмотря на то, что последние части серии приняли более прохладно, геймеры и критики очень любят первые части: Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3 и Assassin's Creed 4.

С полным списком можно ознакомиться на сайте GQ.