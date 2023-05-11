Ни одна Assassin's Creed не попала в топ-100 лучших игр в истории по мнению экспертов
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Издание GQ попросило 239 известных разработчиков игр, сценаристов и игровых журналистов составить топ из десяти любимых проектов. На основе списков редакция GQ сформировала топ-100 лучших тайтлов по версии экспертов.
В списке есть очень много игр: от The Legend of Zelda: Breath of the Wild и The Last of Us до Super Mario World и Resident Evil 4. Несмотря на это, в топе не нашлось места ни для одной из Assassin's Creed. Судя по всему, игры франшизы не попадали даже в топ-10 любимых игр экспертов.
Несмотря на то, что последние части серии приняли более прохладно, геймеры и критики очень любят первые части: Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3 и Assassin's Creed 4.
С полным списком можно ознакомиться на сайте GQ.
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