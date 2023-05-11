«Телеграм» стал популярнее WhatsApp у молодёжи в России

По информации РБК, «Телеграм» оказался самым популярным интернет-ресурсом у российской молодёжи в возрасте от 12 до 24 лет. Количество представителей этой возрастной группы, которые пользуются им хотя бы раз в сутки, в первом квартале 2023 года составило 69%.
Охват «Телеграма» среди молодёжи сопоставим только с соцсетью «ВКонтакте» и оказался больше, чем у YouTube, WhatsApp и «Яндекса». Примечательно, что у пользователей, которым 25 лет и более, мессенджер WhatsApp занимает первое по популярности среди интернет-ресурсов.
Молодёжь от 12 до 24 лет проводит в «Телеграме» больше всего времени: 53 минуты в день. В остальных возрастных группах этот показатель колеблется от 32 до 36 минут в день.
Наглядные графики с показателями
Фото: РБК
Фото: РБК
«Телеграм» пользуется популярностью у молодёжи по многим причинам. Так, мессенджер популярен как инструмент для знакомств. Также в нём удобно пользоваться чатами и читать новости. Кроме того, молодёжь использует «Телеграм» и как маркетплейс, совершая через него покупки.
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