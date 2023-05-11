Honkai: Star Rail принесла авторам более $ 50 млн только на смартфонах

По данным издания AppMagic, вышедшая в конце апреля игра Honkai: Star Rail от авторов Genshin Impact заработала на смартфонах уже более $ 50 млн. Стоит понимать, что суммарно со всех платформ проект заработал в разы больше.

Наибольшую прибыль авторы Honkai: Star Rail получают с Китая — 36%. Чуть меньше, 25%, приносит Япония. Далее идут США, Южная Корея, Тайвань, Германия и другие страны.

По количеству загрузок лидирует тоже Китай — 24%. В США число загрузок составило 11%, а в Японии — 9%.

Фото: AppMagic

Honkai: Star Rail — новая бесплатная игра от HoYoverse в жанре JRPG. Разработчики использовали ряд механик, систему монетизации и стилистики из Genshin Impact, хотя боевая система и изучение игрового мира в новом проекте сильно отличаются от предшественницы.

Проект доступен на ПК, iOS и Android. Позже тайтл выйдет на PS4 и PS5.