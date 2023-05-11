Актёр Дольф Лундгрен восемь лет борется с раком — врачи не давали положительных прогнозов

Актёр Дольф Лундгрен, известный по фильмам «Универсальный солдат», «Аквамен» и «Неудержимые», впервые рассказал о своей борьбе с раком, которая началась ещё восемь лет назад.

Врачи впервые обнаружили и удалили раковую опухоль на почке актёра в 2015 году. После этого в течение пяти лет не было никаких проблем, однако в 2020 году Лундгрен вернулся в Швецию и пожаловался на плохое самочувствие. Актёр сделал МРТ и обнаружил, что в той же области появилось ещё несколько опухолей.

Новые опухоли были обнаружены осенью 2021 года, когда Лундгрен прибыл в Лондон для съёмок в новых фильмах. По словам актёра, врач дал ему не больше трёх лет.

Мы поняли, что всё намного хуже, чем мы думали. Врач вроде как начал говорить обо всех этих разных опухолях, например, в лёгких, желудке и позвоночнике, за пределами почек. Он сказал: «Тебе, наверное, стоит сделать перерыв и проводить больше времени со своей семьёй». Я спросил его: «Как думаете, сколько мне осталось?» Если я верно помню, он сказал два или три года, но по его голосу я понял, что срок может быть и меньше.

После новой волны терапии Лундгрену удалось уменьшить опухоли на 20-30%. Сейчас актёр надеется, что лечение поможет избавиться от оставшихся опухолей.

Видео доступно на YouTube-канале Graham Bensinger. Права на видео принадлежат Graham Bensinger.