Новая Mortal Kombat будет называться Mortal Kombat 1 — инсайдер billbil-kun

Известный инсайдер под ником billbil-kun, известный по постоянным утечкам подборок PS Plus, поделился первыми деталями новой части Mortal Kombat.

Оказывается, игру действительно не назовут Mortal Kombat 12 — будет Mortal Kombat 1. Это подтверждает предположения об очередном перезапуске франшизы. Релиз состоится только на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch — PS4 и Xbox One останутся в стороне. Разработка ведётся только под новые консоли, тогда как на Switch игру создаёт отдельная студия.

Цены на различные издания файтинга

Обычное издание — $ 69 на PS5 и Xbox Series и $ 59 на Nintendo Switch

Премиум-издание — $ 109 на PS5, Xbox Seres и Nintendo Switch

Коллекционное издание — $ 249 на PS5 и Xbox Series

Важно отметить, что данные инсайдера сходятся с официальным тизером от разработчиков. В нём показали часы и стрелку, которая перескочила число 12 и остановилась на цифре 1. Судя по всему, так авторы намекнули на название проекта.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros. Discovery.

По словам billbil-kun, полноценный анонс состоится очень скоро.