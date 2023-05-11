Новая Mortal Kombat будет называться Mortal Kombat 1 — инсайдер billbil-kun

Известный инсайдер под ником billbil-kun, известный по постоянным утечкам подборок PS Plus, поделился первыми деталями новой части Mortal Kombat.
Оказывается, игру действительно не назовут Mortal Kombat 12 — будет Mortal Kombat 1. Это подтверждает предположения об очередном перезапуске франшизы. Релиз состоится только на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch — PS4 и Xbox One останутся в стороне. Разработка ведётся только под новые консоли, тогда как на Switch игру создаёт отдельная студия.
Цены на различные издания файтинга
- Обычное издание — $ 69 на PS5 и Xbox Series и $ 59 на Nintendo Switch
- Премиум-издание — $ 109 на PS5, Xbox Seres и Nintendo Switch
- Коллекционное издание — $ 249 на PS5 и Xbox Series
Важно отметить, что данные инсайдера сходятся с официальным тизером от разработчиков. В нём показали часы и стрелку, которая перескочила число 12 и остановилась на цифре 1. Судя по всему, так авторы намекнули на название проекта.
Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros. Discovery.
По словам billbil-kun, полноценный анонс состоится очень скоро.
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